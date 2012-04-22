Оральные контрацептивы будут только по рецепту
12:23, 22 апреля 2012Общество
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С 1 июля в Беларуси оральные средства контрацепции для женщин будут продавать по рецепту врача.
Эти препараты должен назначать врач, а не соседка, сестра или подруга, фото www.zdorovieinfo.ru
Как сообщает Газета.ру со ссылкой на представителей Минздрава Беларуси, «каждая женщина уникальна, контрацептивов на белорусском фармрынке представлено очень много, поэтому эти препараты должен назначать врач, а не соседка, сестра или подруга».
В Минздраве Беларуси поясняют такой шаг тем, что оральные контрацептивы относятся к разряду гормональных и при неконтролируемом приеме могут вызвать негативные последствия, начиная от изменения веса и заканчивая раком молочной железы.
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