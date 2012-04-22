Оральные контрацептивы будут только по рецепту

Как сообщает Газета.ру со ссылкой на представителей Минздрава Беларуси, «каждая женщина уникальна, контрацептивов на белорусском фармрынке представлено очень много, поэтому эти препараты должен назначать врач, а не соседка, сестра или подруга».

В Минздраве Беларуси поясняют такой шаг тем, что оральные контрацептивы относятся к разряду гормональных и при неконтролируемом приеме могут вызвать негативные последствия, начиная от изменения веса и заканчивая раком молочной железы.