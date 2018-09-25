Стали известны даты и особенности проведения ВНО-2019

В следующем году абитуриенты смогут сдать тесты ВНО максимально по четырем дисциплинам.

Украинский центр оценивания качества образования назвал даты сессии внешнего независимого оценивания 2019 года.

В 2019 году ВНО будет проходить с 20 мая по 12 июля, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В следующем году абитуриенты смогут сдать тесты максимально по четырем дисциплинам. В целом же, будущие студенты смогут выбрать из 11 предметов: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

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Отмечается, что для выпускников школ результаты ВНО по трем предметам будут засчитаны как результаты государственной итоговой аттестации. Они в обязательном порядке должны сдать украинский язык и литературу, математику или историю Украины (на выбор участника) и еще один предмет из перечня.

Стоит отметить, что в 2019 году внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, а также математики или истории Украины (на выбор) будут проходить студенты учреждений профессионального, высшего образования, которые 2019 года завершат получения полного общего среднего образования. Таким участникам результаты тестирования будут засчитаны как оценки за государственную итоговую аттестацию за образовательный уровень полного общего среднего образования.

Как сообщал УНИАН, в этом году отличников, которые набрали рекордный результат по 200 баллов по трем предметам, не было.