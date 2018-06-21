Абсолютных отличников по ВНО-2018 нет

14:14, 21 июня 2018
Общество
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В этом году нет абитуриентов, которые сдали бы три ЗНО на 200 баллов / фото УНИАН

Но есть те, кто смог получить максимальный балл по двум дисциплинам, сообщает ТСН. Таких больше десятка.

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«Тех, кто набрал 200 баллов по всем предметам, пока нет. Но есть 12 человек, которые набрали 200 баллов по двум предметам. Волынь – 1, Львовская область – 2, Полтавская область – 1, Харьковская область – 4, Киев – 4», - рассказал директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

Как сообщал УНИАН, сегодня участники ВНО-2018 получили результаты по всем предметам. По данным УЦОКО, каждый седьмой абитуриент не набрал проходного балла на ВНО.

Украинский язык и литературу (основной предмет, который требуют при поступлении) не сдали 14,5%, это почти 47 тысяч человек.

Порог по истории не преодолели 23 тысячи абитуриентов. Не осилили математику почти 19% тех, кто ее сдавал, это - 20 тысяч. Английский язык, на который так активно сетовали, потому что впервые применялось аудирование, не сдали 13% или 11 тысяч человек.

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