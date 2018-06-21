Абсолютных отличников по ВНО-2018 нет

Однако есть те, кто сдал на 200 баллов два предмета ВНО, таких чуть больше десятка.

В этом году отличников, которые набрали рекордный результат по 200 баллов по трем предметам, нет.

Но есть те, кто смог получить максимальный балл по двум дисциплинам, сообщает ТСН. Таких больше десятка.

Читайте такжеНа процедуру проведения теста подали жалобы 79 участников ВНО-2018

«Тех, кто набрал 200 баллов по всем предметам, пока нет. Но есть 12 человек, которые набрали 200 баллов по двум предметам. Волынь – 1, Львовская область – 2, Полтавская область – 1, Харьковская область – 4, Киев – 4», - рассказал директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

Как сообщал УНИАН, сегодня участники ВНО-2018 получили результаты по всем предметам. По данным УЦОКО, каждый седьмой абитуриент не набрал проходного балла на ВНО.

Украинский язык и литературу (основной предмет, который требуют при поступлении) не сдали 14,5%, это почти 47 тысяч человек.

Порог по истории не преодолели 23 тысячи абитуриентов. Не осилили математику почти 19% тех, кто ее сдавал, это - 20 тысяч. Английский язык, на который так активно сетовали, потому что впервые применялось аудирование, не сдали 13% или 11 тысяч человек.