"В лоб едь, сейчас ударит!": чемпион мира по стрельбе помог львовским копам задержать преступника (видео)

Спортсмен ехал на соревнования, когда полицейский попросил пустить его в машину, чтобы догнать беглеца.

Чемпион мира по стрельбе Павел Коростылев помог полиции задержать преступника.

Как сообщает Учебно-спортивная база летних видов спорта МОУ - СКА Львов на своей странице в Facebook, событие имело место по дороге на Чемпионат Украины по стрельбе пулевой.

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Отмечается, что после блокировки нарушителя и помощи органам правопорядка, Павел занял личное 3 место в стрельбе из пневматического оружия.

Спортсмен ехал на соревнования, когда полицейский попросил пустить его в машину, чтобы догнать беглеца. Нарушитель был найден и Павел выехал на встречную полосу, заблокировав нарушителя.

«В лоб едь, в лоб! Ё-маё, сейчас ударит!», – подсказывал спортсмену его спутник.

Полицейский сразу выскочил из машины и вместе с коллегами, которые также преследовали автомобиль, задержал нарушителя.

Впоследствии выяснилось, что нарушитель сбил пешехода.

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