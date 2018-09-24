"В лоб едь, сейчас ударит!": чемпион мира по стрельбе помог львовским копам задержать преступника (видео)
Чемпион мира по стрельбе Павел Коростылев помог полиции задержать преступника.
Как сообщает Учебно-спортивная база летних видов спорта МОУ - СКА Львов на своей странице в Facebook, событие имело место по дороге на Чемпионат Украины по стрельбе пулевой.
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Отмечается, что после блокировки нарушителя и помощи органам правопорядка, Павел занял личное 3 место в стрельбе из пневматического оружия.
Спортсмен ехал на соревнования, когда полицейский попросил пустить его в машину, чтобы догнать беглеца. Нарушитель был найден и Павел выехал на встречную полосу, заблокировав нарушителя.
«В лоб едь, в лоб! Ё-маё, сейчас ударит!», – подсказывал спортсмену его спутник.
Полицейский сразу выскочил из машины и вместе с коллегами, которые также преследовали автомобиль, задержал нарушителя.
Впоследствии выяснилось, что нарушитель сбил пешехода.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!