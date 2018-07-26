Патрульные полицейские Львова разбили больше половины служебных машин

Среди 47 полицейских автомобилей во Львове, которые теперь являются неисправными, 43 единицы – патрульные автомобили.

Из 92 автомобилей, которые есть в распоряжении Управления патрульной полиции во Львовской области, 47 единиц находится в нерабочем состоянии.

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Об этом стало известно из отчета Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности подразделений, учреждений и заведений Нацполиции, сообщает 032.ua.

По данным специалистов, среди 47 полицейских автомобилей во Львове, которые теперь являются неисправными, 43 единицы – патрульные автомобили.

"В результате количество патрулей уменьшается, а нагрузка на патрульных возрастает, что приводит к текучести кадров. При этом качество выполнения задач не улучшается", - говорится в отчете Счетной палаты.

Как сообщал УНИАН, новая патрульная полиция начала работать во Львове в августе 2015 года. А в мае этого года на улицах города появился велопатруль.