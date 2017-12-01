В Украине нашли самого большого племенного кота (фото)

Пятилетний кот "Кекс" породы мейн-кун имеет впечатляющие размеры. По предварительным данным, в длину он достигает более 1,15 м.

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Точные замеры, а также взвешивание рыжего рекордсмена эксперты Национального реестра рекордов осуществят публично 2 декабря в Днепре, пишет на своей странице в Facebook руководитель реестра Лана Ветрова.

"О его личной жизни известно то, что он имеет характер Дон Жуана, поддерживает отношения с десятью своими "женами", каждый день ест свежее мясо и имеет железную выдержку настоящего мужчины", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре самый старый кот в мире Натмег скончался в Великобритании в возрасте 32 лет.