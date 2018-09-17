"У меня мама в России живет!": в киевском ресторане вспыхнул скандал из-за русского языка

Сотрудник ресторана отказался говорить на украинском языке, аргументировав тем, что по Конституции он может говорить на любом удобном для него языке.

В воскресенье, 16 сентября, в Киеве в ресторане McDonald's на Осокорках кассир отказался обслуживать клиента на украинском языке, заявив, что он "не обязан".

Об этом в Facebook рассказал гражданский активист Андрей Смолий.

"В McDonald's на Осокорках отказались обслуживать на украинском языке. По просьбе обслужить на единственном государственном языке - хамство в мою сторону", - пишет он.

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По словам активиста, парень, который выдает еду, отказался говорить на украинском языке, аргументировав тем, что по Конституции он может говорить на любом удобном для него языке. Сотрудник ресторана заявил, что он из Мариуполя, а его мама живет в России.

Затем пришел администратор, которому активист указал на нормы Конституции о государственном языке и решении Киевского горсовета о том, что в сфере обслуживания используется только украинский язык.

Администратор, который также говорил по-русски, заявил, что парень из Донецкой области и не знает украинского языка, и попросил извинения за сотрудника.

Компания McDonald's уже принесла извинения активисту и пообещала провести беседу с сотрудниками.

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