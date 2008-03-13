Собрание акционеров Укртатнафты не состоится из-за судебного запрета

Собрание акционеров ЗАО Укртатнафта, назначенное на 14 марта, не состоится, поскольку действует запрет одного из районных судов Украины на его проведение. Об этом УНИАН сообщил председатель правления ЗАО Павел ОВЧАРЕНКО.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежат государству и переданы в уставной фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».

Павел ОВЧАРЕНКО возглавлял "Укртатнафту" в 2003-2004 годах. В октябре 2007 года вернулся к руководству предприятием по решению Сумского апелляционного суда о его восстановлении в должности.