Социологи выяснили главную причину возможных протестов в Украине

А вот с акциями протеста в защиту гражданских прав и свобод готовы выступить менее чем 20% украинцев.

Повышение коммунальных тарифов является главной причиной возможных протестов в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, представляя результаты социологического опроса.

"Из тех украинцев, которые готовы участвовать в митингах или акциях протеста, 65% будут протестовать против повышения тарифов на коммунальные услуги. Еще 31,2% готовы протестовать против неудовлетворительных условий жизни в их населенном пункте - это нехватка детских садов, школ, медицинских учреждений, строительство и ремонт дорог и прочее. 28,6% готовы выступать в защиту своих трудовых прав и отстаивать право на пенсионное обеспечение. 26,1% выйдут на митинги против коррупции. Менее 20% граждан готовы выступать с акциями протеста в защиту гражданских прав и свобод, за объективное следствие, против фальсификации выборов, незаконной застройки, увольнения с работы в связи с закрытием предприятия и прочее", - отметил Быченко.

Он добавил, что чаще о повышении тарифов на коммунальные услуги упоминали жители юга (80%) и востока (73%), тогда как заметно реже - жители запада (55%).

"Зато на западе Украины чаще говорили о протестах против коррупции в органах власти (38%), тогда как в центре эта цифра составляет 23%, на юге - 27%, а на востоке - 16%", - отметил социолог.

По его словам, для респондентов, которые готовы к участию в акциях социального протеста, наиболее приемлемыми их формами являются участие в избирательной кампаний и сбор подписей под коллективными призывами.

"Участие в избирательной кампании как форму социального протеста выбрали 44% тех, кто готов к участию в акциях протеста, сбор подписей под коллективными призывами и требованиями - 40% и санкционированные митинги и демонстрации - 35%. В то же время готовность к насильственным формам протестов выражает менее 10% тех, кто готов к протестам", - добавил Быченко.

Социолог отмечает, что все вышеупомянутые акции протеста вполне возможны, но вряд ли перерастут в длительный и масштабный протест.

"Если власть не прибегнет к насилию, то все эти акции протеста не перерастут до масштабов третьего Майдана", - резюмировал он.

Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16-22 августа во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.