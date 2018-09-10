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Социологи рассказали, где в Украине больше всего скучают по СССР

17:26, 10 сентября 2018
Общество
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REUTERS

Возрождения Советского Союза хотел бы каждый четвертый житель Украины. Однако, несмотря на ностальгию за советским периодом, идея независимости Украины имеет поддержку абсолютного большинства граждан по всем регионам.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного "Кальмиусской группой" в партнерстве с компанией GfK Ukraine.

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Так, 43% населения в целом считает, что их жизнь или жизнь их семей в советские времена была лучше. Среди жителей Востока и Юга Украины этот показатель составляет 50%.

В центральной части Украины почти одинаковое количество тех, кто считает, что жизнь до 1991 года была лучше, и тех, кто так не считает, – 42% против 43%.

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Теги: #СССР#социологи