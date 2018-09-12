Ободранные стены и утечка газа: во Львове студента выселили из общежития после жалобы (видео)

Антисанитария, ободранные стены и утечка газа. Как выглядит общежитие Львовского колледжа архитектуры.

Антисанитария, ободранные стены, неисправный душ, а в дополнение - еще и утечка газа из кухонных плит - в таких условиях заселяют студентов Львовского колледжа архитектуры, строительства и дизайна. А жаловаться нельзя. Первокурсника, который решился поделиться впечатлениями с нашей съемочной группой, быстро выселили.

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Антисанитария, ободранные стены, неисправный душ и утечка газа из кухонных плит - это жилищные условия студенческого общежития Львовского колледжа архитектуры, строительства и дизайна, говорится в сюжете ТСН.12:00.

Однако пожаловаться на такие условия - нельзя. Первокурсника, который осмелился рассказать о них съемочной группе ТСН, быстро выселили.

Общежительский комфорт Михаил оценил в день заселения. В колледж строительства, архитектуры и дизайна приехал учиться из Луцка. Заплатил за полгода 4 тысячи гривен, заключил договор с комендантом и пошел смотреть комнату.

"Поцарапанный ламинат, был один стол на троих. Душа так не было совсем, поломанная кровать. Поэтому я там не смог остаться ночевать", - рассказывает студент Михаил Хвень.

Отец учащегося пожаловался на условия журналистам и уже через день Михаила из общежития выселили.

"Подошел комендант с заявлением, где написано - возражаю проживанию", - делится Михаил.

И это парень еще много чего не успел узнать об условиях в общежитии. Старшекурсники показывают и рассказывают - под надзором коменданта и воспитателя.

"Одна камфорка пропускает газ, если ее зажечь, она работает, если уж до конца, то слышен запах газа", - рассказывают студенты.

На этой кухне на седьмом этаже готовят с риском для жизни. Воспитатель общежития Лилия Мазур говорит, что о проблеме в курсе, но меры пока не приняты. На третьем этаже вовсе не готовят, потому плита что к газу не подключена. Комендант Владимир Галущак утверждает, что проблема в неработающей газовой колонке, однако когда отремонтируют – не знает.

А пока в комнатах горят электроплитки. Хотя студенты понимают - в случае огня, отсюда не сбежать. Аварийные выходы на замках. Рецепт спасения предлагают такой:

"Этот замок очень легко открывается", - утверждает комендант.

"Ключ есть у старост и у коменданта на проходной, есть еще все ключи", - добавляет воспитатель.

Комнаты студенты ремонтируют сами. Матрасы, холодильники, микроволновые печи и чайники привозят из дома. А вот места общего пользования очень заброшенные. Моются здесь, стоя на голом бетоне, с потолка отпадает штукатурка. Сантехнику тоже чинят самостоятельно.

Каждый студент платит за свое проживание, но этой оплаты не хватает даже на коммунальные услуги, говорят в колледже. Их студенты платят 390 гривен в месяц, жильцы из других учебных заведений - 520. А за такие деньги, условия, уверяют, еще не самые худшие.

За месяц, обещает директор, вместо старых газовых плит поставят безопасные электрические. Почему этого не сделали раньше - не уточняет. А еще говорит, будет собрание, где обсудят условия в общежитии и инцидент с выдворением студента. Потому что комендант теперь уверяет - Михаила не выселял. А лишь отказал в заселении. Потому что студент, мол, хотел много - цивилизованных условий.