В Одесской области установили рекорд Украины, приготовив 4 тонны рыбной ухи в казане

В ходе гастрономического фестиваля «Дунайские гости» в городе Вилково повара приготовили для гостей 4 тонны ухи.

В Одесской области зафиксирован национальный рекорд Украины – наибольшее количество рыбной ухи в казане.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе гастрономического фестиваля «Дунайские гости» в городе Вилково, на юге области, повара приготовили для гостей 4 тонны 56 литров ухи.

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Кулинарное достижение «Дунайских гостей» внесли в национальный реестр рекордов Украины с вручением соответствующего сертификата. Все желающие смогли бесплатно попробовать уху, приготовленную по традиционным липованским (старообрядческим) рецептам.

На одном из самых масштабных гастрономических мероприятий побывали министр культуры Украины Евгений Нищук и председатель Одесской областной госадминистрации Максим Степанов вместе с семьей.

«Это фантастическое место. О Вилково и прекрасной Одессе уже ходят легенды. Мне приятно оказаться сегодня на таком ярком фестивале», - отметил министр.

В конце фестивального дня всех ожидало выступление Национального одесского филармонического оркестра с европейской программой «Hits Of The World».

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Коростене Житомирской области установили национальный рекорд по приготовлению деруна весом 180 кг.