цей матеріал доступний українською

В Одесской области установили рекорд Украины, приготовив 4 тонны рыбной ухи в казане

03:27, 10 сентября 2018
Общество
2482 0
Все желающие смогли бесплатно попробовать уху / фото dumskaya.net

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе гастрономического фестиваля «Дунайские гости» в городе Вилково, на юге области, повара приготовили для гостей 4 тонны 56 литров ухи.

Читайте такжеПод Харьковом 57 парашютисток из 19 стран установили уникальный мировой рекорд (видео)

Кулинарное достижение «Дунайских гостей» внесли в национальный реестр рекордов Украины с вручением соответствующего сертификата. Все желающие смогли бесплатно попробовать уху, приготовленную по традиционным липованским (старообрядческим) рецептам.

На одном из самых масштабных гастрономических мероприятий побывали министр культуры Украины Евгений Нищук и председатель Одесской областной госадминистрации Максим Степанов вместе с семьей.

«Это фантастическое место. О Вилково и прекрасной Одессе уже ходят легенды. Мне приятно оказаться сегодня на таком ярком фестивале», - отметил министр.

В конце фестивального дня всех ожидало выступление Национального одесского филармонического оркестра с европейской программой «Hits Of The World».

Ранее УНИАН сообщал, что в городе Коростене Житомирской области установили национальный рекорд по приготовлению деруна весом 180 кг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фестиваль#Вилково#рекорд Украины