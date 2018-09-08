На Житомирщине установили национальный рекорд по приготовлению деруна весом 180 кг (фото, видео)

Рекорд установлен во время международного фестиваля дерунов.

В городе Коростене Житомирской области сегодня установили национальный рекорд по приготовлению деруна весом 180 кг.

Как передает корреспондент УНИАН, рекорд установлен во время международного фестиваля дерунов.

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Достижения зафиксировали представители «Книги рекордов Украины», которые выдали организаторам рекорда соответствующий диплом.

Таким образом коростенцы превзошли свой предыдущий рекорд по изготовлению деруна весом 118 кг.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Коростене проходит X международный фестиваль дерунов.

С 2008 года в Коростене ежегодно во вторую субботу сентября проводится День Деруна. На первом международном фестивале дерунов коростенцы испекли самый большой дерун в Украине весом 118 кг. На втором фестивале в Коростене был торжественно открыт памятник деруну.