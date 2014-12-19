В Харьков прибыла гуманитарная помощь из Польши (фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, несколько десятков грузовых автомобилей прибыли в Харьков сегодня, 19 декабря.

По сведениям ОГА, автомобили с помощью отправляются в лагеря, где проживают переселенцы, и на склады, где будет разгружен груз для дальнейшей передачи вынужденным переселенцам из Донбасса.

В волонтерской организации «Станция Харьков», что вместе с Красным Крестом и благотворительным фондом «Единая страна» будут заниматься дистрибуцией груза, сообщили, что в грузовиках находятся 5 тыс. продовольственных пакетов, около 2 тыс. детских гигиенических пакетов, 200 кроватей для лагеря «Ромашка», где проживают переселенцы, зимние куртки, обогреватели, спальные мешки и пр. Всего в Харьков по Программе гуманитарной помощи МИД Польши доставлен гуманитарный груз общим весом около 150 тонн.

Генеральный консул Республики Польша в Харькове Станислав Лукасик сообщил журналистам: «Груз прибыл на 33 автомобилях. Там находятся три категории: во-первых, это теплые вещи, одела и разнообразные спальные принадлежности (подушки, пледы, спальные мешки, складные кровати), вторая категория грузов – это продовольствие длительного хранения, третий блок – это наиболее нужные зимой лекарства», - сказал консул.

Он отметил, что 1 млн долл., выделенных польским правительством для предоставления гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Донбасса, которые проживают на территории Харьковской области, направлены как на предоставление непосредственной вещевой гуманитарной помощи, так и на ремонт корпусов социальных центров, в которых проживают переселенцы.

Лукасик отметил, что гуманитарный груз, который был в дороге почти двое суток, сейчас прибыл на место разгрузки, к середине дня работы по выгрузки гуманитарной помощи на складах в Харькове будут завершены.

Консул также подчеркнул, что решение передать груз именно переселенцам в Харьковской области было принято в связи с тем, что в этой области их больше всего.

«Это было решение последних недель. Я знал, что Харьковская область является фактически областью, которая приняла на себя самую большую волну беженцев. Поэтому, кому же еще давать? Тем выделили, кому необходимо больше», - подчеркнул Лукасик.

Читайте такжеУкраина и Польша создадут общую таможню – ПорошенкоКонсул также отметил оперативную работу украинской таможни, которые оформила гуманитарную помощь на сутки раньше ожидаемого срока.

Распределение груза пройдет под контролем генерального консула Республики Польша в Харькове.

Как сообщал УНИАН, правительство Польши выделило 1 млн долл. на гуманитарную помощь для вынужденных переселенцев, которые проживают в Харьковской области.