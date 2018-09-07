В Украине допустили ассистентов ребенка к школам и детсадам

Теперь по рекомендациям инклюзивно-ресурсного центра и письменному заявлению родителей школа и детсад должны обеспечить доступ к образовательному процессу ассистента ребенка с особыми образовательными потребностями.

Верховная Рада приняла закон, и теперь ассистентов ребенка официально допускают к образовательному процессу в школах и детсадах.

Закон №8556 приняли 6 сентября.

“Законопроект разработан с целью обеспечения конституционных прав и государственных гарантий детям с особыми образовательными потребностями на получение качественного образования в учебных заведениях государственной и коммунальной форм собственности“, – указано в пояснительной записке к закону.

Для обеспечения этого этот закон вносит изменения в четыре закона: “О дошкольном образовании”, “Об общем среднем образовании”, “О внешкольном образовании” и “О профессионально-техническом образовании”.

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Теперь по рекомендациям инклюзивно-ресурсного центра и письменному заявлению родителей школа и детсад должны обеспечить доступ к образовательному процессу ассистента ребенка с особыми образовательными потребностями.

Также по заявлению родителей обязательно создают инклюзивные и/или специальные группы (в школе – инклюзивные и/или специальные классы). В инклюзивных группах не может быть больше трех детей с особыми образовательными потребностями. А педагогическая нагрузка школьного учителя, кроме 18 учебных часов в неделю, не может превышать 20% на работу в инклюзивных классах.

К статье 7 “Закона об общем среднем образовании” добавляется абзац:

“Детям с особыми образовательными потребностями обеспечивается право на обучение с помощью наиболее приемлемых для таких лиц методов и способов общения, в частности, обучение на языке жестов и рельефно-точечным шрифтом (шрифтом Брайля)“.