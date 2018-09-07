В Киевском национальном экономическом университете открылся первый в Украине инновационный центр автоматизации бухгалтерского учета и кадров

Студенты Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана будут изучать диджитал-учет с помощью системы автоматизации учета ISpro, разработанной украинскими специалистами.

Киев. 6 сентября. УНИАН. В Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетьмана открылся Центр автоматизации бухгалтерского учета и кадров при поддержке украинского разработчика программного обеспечения – группы компаний Linkos.

На открытии современного класса для обучения студентов университета присутствовал основатель компании Линник Сергей Юрьевич.

«Сегодня компьютеры – это канцелярские принадлежности. Цифровая подпись, специализированные программы и много элементов IT уже сегодня в бухгалтерском учете! Сейчас диджитилизация – это «must have» бухгалтерского учета. Мы надеемся на продолжение сотрудничества с КНЭУ, так как для нас важна компетентность будущих специалистов. Мы видим точки соприкосновения с ВУЗом и в научно-методологической деятельности, при которой профессора и ведущие методисты могут давать нам практические рекомендации относительно функционала программных продуктов. Наши специалисты, в свою очередь, учат применять в профессиональной сфере технологии сегодняшнего дня. Ведь, возможно, здесь наши будущие клиенты или сотрудники», - сказал Сергей Юрьевич.

Как рассказал коммерческий директор компании Дмитрий Борисов, новую аудиторию в помещении столичного ВУЗа оборудовали специально для студентов бухгалтерских специальностей, где их будут учить, в том числе, работать в системе, предназначенной для автоматизации учета и управления предприятиями, организациями, бюджетными учреждениями.

Современная аудитория оборудована техникой: ноутбуками с подаренным также программным обеспечением ISpro и проектором, что по мнению инициаторов проекта создаст лучшие условия для качественного обучения студентов.

«ISpro – современная система ERP-класса, которая позволяет контролировать все направления вашей организации, благодаря удобному учету для бухгалтерии и кадров, управлению запасом, или даже студентами. Все это автоматизируется и отображается в одной системе, что значительно упрощает работу. ISproпостроена на современных стандартах ведения учета и законодательных нормах Украины. К тому же, система имеет самый высокий уровень защиты, полученной от Госспецсвязи, из всех подобных в Украине», - сказал Борисов.

В свою очередь, присутствовавший на открытии центра доктор экономических наук, профессор, ректор Киевского национального экономического университета Дмитрий Лукьяненко отметил, что в современном центре студенты будут обучаться по абсолютно новой в Украине специализации «Диджитал-учет».

«Сотрудничество КНЭУ и LinkosGroup уже имеет продолжительную историю. Мы изучали рынок, предложения, в результате чего кооперация с этой компанией оказалась наиболее адекватна к тем заданиям, которые ставил перед собой университет. Не только в подготовке специалистов, а и в плане диджитализации процессов бухучета, кадровых процессов и т.п. Мы будем учить студентов на новом продукте. Студенты будут получать новые знания, после которых не нужно переучивать, они будут ко всему готовы. Это конкурентное преимущество для ВУЗа. Это пример успешного сотрудничества бизнеса и университета! Я очень надеюсь, что именно так будут выглядеть все аудитории в ВУЗах Украины», - отметил ректор.

По словам директора факультета учета и налогового менеджмента КНЭУ Николая Бондаря, благодаря подобным проектам отрасль модернизируется, а обученные специалисты готовы к все более ощутимой автоматизации бухгалтерской деятельности:

«Наша специальность «бухгалтерский учет и налогообложение» уже выходит за границы ретроинформационного обеспечения. Все понимают, что бухгалтера, аудиторы, управленцы могут с помощью программ выстраивать какие-угодно отчеты, аналитику, видеть статистику, что является мощным инструментом для использования в принятии стратегических решений.

Мы знаем, что современные программы избавляют от ручной работы и упрощают бухгалтерский труд, поэтому обучаем программам своих студентов. Когда появилась украинская система ERP-класса ISpro, мы наглядно можем обучать их и автоматизации управления.

На уровне учебных процессов мы в КНЭУ планируем показать лучшие программные продукты, которые показали себя самыми эффективными на рынке. Вместе с LinkosGroup мы будем содействовать профессиональному развитию будущих специалистов».

Справка УНИАН.Linkos Group выпускает программные продукты электронной отчетности и электронного документообмена, среди которых самая популярная – программа M.E.Doc и платформа ПТАХ, через которую осуществляется обмен, первая украинская система класса ERP – ISpro, ключи ЕЦП и т.д. Программные решения создаются украинскими специалистами с учетом законодательных норм государства.