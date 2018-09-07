Ошибочка вышла: МИД похвастался фейковой новостью об украинском арбузе-гиганте

Как оказалось, этот арбуз был выращен в американском штате Мичиган в 2013 году.

Министерство иностранных дел Украины похвасталось на одной из своих страниц в Facebook фейковой новостью о 119-килограммовом арбузе, который якобы был выращен в Херсонской области.

«Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонской области», — написали в ведомстве. Фото «арбуза-гиганта из Херсонской области» поделился депутат горсовета Херсона Виталий Богданов.

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Как оказалось, этот арбуз был выращен в американском штате Мичиган в 2013 году. Такие данные приводятся на сайте Клуб любителей гигантских арбузов.

«Это фото Билла в 2013 году. Он установил новый рекорд штата Мичиган, а также новый мировой рекорд!», – говорится в описании фото.

Ранее под Киев прибыла баржа с херсонскими арбузами.