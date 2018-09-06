Порошенко поручил Гройсману подготовить условия для оздоровления детей из Армянска на Херсонщине

Также президент поручил Госпогранслужбе обеспечить упрощенный порядок пересечения админграницы для организованных детских групп.

Президент Украины Петр Порошенко поручил премьер-министру Владимиру Гройсману подготовить условия для оздоровления детей из Армянска в Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

«Владимир Борисович, я просил бы, чтобы мы подготовили условия для того, чтобы пригласить детей из Армянска в Херсонскую область, чтобы они могли отдохнуть, оздоровиться. Просто спасти украинских детей в связи с экологической атакой. И нашим областным администрациям я прошу довести, чтобы соответствующие приглашения были организованы. Пограничной службе обеспечить упрощенный порядок пересечения границ для организованных детских групп, и они должны чувствовать заботу Украинского государства за каждого, кто оказался на оккупированной территории, независимо от того, это оккупированная территория украинского Крыма или оккупированная территория украинского Донбасса», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

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30 августа крымские экологи и эксперты пришли к заключению, что источником испарения могло стать содержание кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области пограничники фиксируют наличие токсичных веществ в воздухе. 4 сентября несколько пограничников на админгранице почувствовали ухудшение состояния здоровья из-за химических выбросов завода.

5 сентября спикер Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.