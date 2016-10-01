"У России величавой на гербе орел двуглавый": в Мариуполе в школе детей учат стихам, прославляющим РФ - волонтер (фото)

08:40, 01 октября 2016
Общество
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В 27-й мариупольской гимназии детей учат с помощью стихов, которые прославляют РФ.

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Галина Однорог.

"Я еле сдержалась перед детьми, когда они нам отвечали на вопросы завучей, что они учили на уроках "русского языка" о том, "что они вставляли слова в стихотворения про флаг и герб России", - выразила она возмущение.

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Однорог отметила, что эти методички якобы одобрены Министерством образования и науки Украины в 2014 году и подписанные к печати 29 января 2016 года.

По словам волонтера, эти методички заставляли покупать родителей во многих школах Мариуполя.

"Также направили письмо министру образования и науки Гриневич относительно разрешения использовать подобные учебники для 3-х классов, где прославляют российскую символику", - отметила Однорог.

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