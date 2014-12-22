На Житомирщине мужчина подорвался на гранате, которую носил в кармане - милиция

Как сообщили корреспонденту УНИАН в ОСО областного УМВД, 20 декабря в Черняховский райотдел милиции поступило сообщение, что возле одного из магазинов в Черняхове прохожие нашли тело мужчины с видимыми повреждениями.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По словам работников торгового заведения и случайных очевидцев, 42-летний местный житель погиб в результате взрыва. Во время осмотра места происшествия сотрудники милиции изъяли остатки взрывного устройства и детали гранаты Ф-1.

По словам очевидцев, мужчина находился в неадекватном состоянии из-за чрезмерного количества выпитого спиртного, он даже не понимал, где находится и что с ним происходит, в том числе и то, что в кармане его одежды хранился опасный предмет, который и взорвался. Кроме погибшего никто не пострадал.

”Предварительно установлено, что погибший был мобилизован в одну из воинских частей, однако непосредственно в зоне проведения антитеррористической операции не находился. Сейчас сотрудники милиции выясняют происхождение гранаты, которая привела к его смерти”, - сообщила УНИАН первый заместитель начальника Черняховского райотдела УМВД Инна Буката.

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Она уточнила, что накануне в том же поселке Черняхове во время проведения оперативно-профилактических мероприятий правоохранители изъяли ручную гранату Ф-1 и отдельно отсоединенный запал у 36-летнего жителя села Великой Горбаши Черняховского района. Со взрывчаткой в кармане мужчина отдыхал в местном кафе. По его словам, опасный предмет он нашел на остановке общественного транспорта в райцентре. Эта версия сейчас проверяется сотрудниками милиции в рамках открытого по данному факту уголовного производства. Задержанному за хранение гранаты грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Правоохранители отмечают, что подавляющее количество изъятых в разных районах Житомирщины в течение нескольких последних месяцев взрывных устройств, веществ, боеприпасов и оружия и даже отдельных его частей привозят с востока Украины участники АТО в качестве сувениров и трофеев.

”Мы обращаемся ко всем: не пополняйте незаконный оборот оружия и помните об уголовной ответственности за такие действия”, - подчеркнул и.о. начальника УМВД Житомирщины Григорий Полковников в разговоре с корреспондентом УНИАН.

В целом же в текущем году на Житомирщине правоохранители зарегистрировали несколько сотен фактов незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Среди изъятого из незаконного оборота оружия - 4 пулемета, 3 автомата, 8 карабинов, 20 пистолетов, 35 единиц самодельного огнестрельного оружия. Кроме того, у правонарушителей изъято более 9 тыс. патронов, более 150 боеприпасов взрывного действия (минометные мины, авиабомбы, гранаты и т.п.), а также 155 килограммов взрывчатых веществ (порох и тротил). К уголовной ответственности привлечено почти 150 человек, около десятка из них - лица, не достигшие совершеннолетия. В настоящее время в суд с обвинительными актами направлено 174 уголовных производства.