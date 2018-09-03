Во Львовской области стартовали международные учения Rapid Trident-2018 (фото, видео)

В учениях принимают участие военнослужащие из 14 стран. Всего привлечено более 350 единиц техники и 2,2 тыс. участников.

На территории Международного центра миротворчества и безопасности в селе Старичи Львовской области (Яворовский военный полигон) сегодня, 3 сентября, состоялось открытие крупнейших в Украине совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств Rapid Trident-2018.

Об этом сообщили в Западном региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

Как отмечается в сообщении, в учениях принимают участие военнослужащие из 14 стран.

В церемонии открытия учений приняли участие посол США в Украине Мари Йованович, личный состав и командиры контингентов всех стран - участниц учений, соруководители учений: от Украины - генерал-майор Эдуард Москалев, от Соединенных Штатов Америки - полковник Тим Кливленд, представители государственных органов стран соруководителей и участников учений.

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В частности, Йованович заявила, что для нее присутствовать на открытии учений является настоящим удовольствием.

«США принимают участие в этих учениях, потому что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы крепче, когда мы действуем вместе, - это истина, как для военных, так и для всего гражданского общества», - отметила она.

Rapid Trident - самые масштабные в Украине совместные сухопутные учения подразделений Вооруженных сил Украины, других воинских формирований (Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Управления Государственной охраны) и воинских подразделений иностранных государств.

В этом году в учениях принимают участие воинские подразделения десяти стран - членов НАТО и четырех стран - партнеров НАТО, всего - 14 стран. Это - Украина, США, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Канада, Литва, Молдова, Германия, Румыния, Польша, Турция. Также в этом году в Rapid Trident участвуют военнослужащие многонациональной Литовско-польско-украинской бригады имени гетмана Константина Острожского.

В целом, к учениям привлечены более 350 единиц техники и 2,2 тыс. военнослужащих, которые будут тренироваться на Яворовском военном полигоне.

Учения продлятся две недели, до 15 сентября включительно, и будут состоять из двух фаз - командно-штабной и полевой. За это время украинские военные и их иностранные коллеги отработают ряд задач как боевого, так и логистического и гуманитарного характера.

«Важной особенностью учений является то, что с украинской стороны большая часть участников - это военнослужащие одной из механизированных бригад Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, имеющие непосредственный и совсем недавний опыт боевых действий в горячих местах районе проведения Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей», - отмечается в сообщении.