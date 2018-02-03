Во Львовской области завершился первый этап планирования учений Rapid Trident-2018 - Минобороны

Украинским воинам во время Rapid Trident-2018 придется противостоять гибридным угрозам.

Во Львовской области завершился первый этап планирования масштабных совместных сухопутных учений подразделений Вооруженных сил Украины и армейских подразделений иностранных государств Rapid Trident-2018 («Стремительный трезубец-2018»).

Об этом сообщили в Региональном медиа-центре (г. Львов) Министерства обороны Украины.

Как отмечается в сообщении, представители командования Сухопутных войск ВС Украины и военно-тренировочной миссии ВС США, а также военнослужащие армий более 10 стран - участниц НАТО и партнеров Североатлантического Альянса 2 февраля подвели итоги своей работы за неделю.

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Согласно концепции серии учений Rapid Trident-2018, украинские военнослужащие будут продолжать тренировки вместе с иностранными партнерами в составе коалиционных сил во время операций миротворческого и стабилизационного характера. По сценарию, украинским воинам во время Rapid Trident-2018 предстоит противодействовать гибридным угрозам, а также поделиться собственным боевым опытом, приобретенным во время участия в антитеррористической операции, с коллегами из-за рубежа.

Предварительно запланировано, что в проведении учений будут задействованы более 2000 украинских военнослужащих, а также солдаты и офицеры из 10 государств - членов НАТО и стран - участниц программы «Партнерство ради мира». Также будут привлечены военнослужащие многонациональной Литовско-польско-украинской бригады имени гетмана Константина Острожского. Проведение учений запланировано на вторую половину 2018 года. До официального начала тренировок организаторы Rapid Trident-2018 соберутся вместе еще, как минимум, дважды для того, чтобы окончательно утвердить план проведения учений и доработать совместные документы по их проведению.

Как сообщал УНИАН, 29 января во Львовской области началось планирование по проведению украинско-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2018 («Стремительный трезубец-2018»), которые должно состояться летом этого года.