Аннексированный Крым покинули больше 9 тысяч крымских татар

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передают Крым.Реалии.

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«Мы опираемся на данные Верховного комиссариата ООН по делам беженцев. Но и они не очень точны. Там оперируют цифрами, что в общей сложности оккупированную границу с территории Крыма и Севастополя перешло где-то около 19 тыс. человек и более половины из них составляют крымские татары», – сказал Мустафа Джемилев.

Напомним, в конце февраля, начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота России войска без опознавательных знаков оккупировали полуостров.

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.