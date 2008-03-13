Пинзеник возглавил проект ”Модернизация государственных финансов”

Кабинет Министров Украины сегодня на заседании утвердил состав Межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки и реализации проекта «Модернизация государственных финансов».

Председателем межведомственной рабочей группы утвержден министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК, сообщается на Правительственном портале.

В соответствии с прогнозом Министерства финансов, принятие распоряжения обеспечит реализацию совместного со Всемирным банком проекта “Модернизация государственных финансов”, общую координацию деятельности в рамках проекта и наблюдение за ним.

Как сообщалось раньше, Министерство финансов Украины с участием Всемирного банка и Международного банка реконструкции и развития (МБРР) начало работу над проектом модернизации государственных финансов.

Основной целью проекта является укрепление управления государственными финансами путем повышения его функциональной эффективности и усиление прозрачности. Работа будет сосредоточена на развитии институционного потенциала Министерства финансов, Главного контрольно-ревизионного управления и Государственного казначейства, а также внедрении устойчивой интегрированной Системы управления государственными финансами (СУГФ) в Украине.

Реализация проекта запланирована на период 2008-2012 гг.