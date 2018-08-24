В Житомире в День Независимости установили национальный рекорд с тяги пожарных авто на максимальное расстояние (фото)

Его зафиксировали представители «Книги рекордов Украины».

В Житомире в День Независимости устанавливали национальный рекорд с тяги трех пожарных автомобилей на максимальное расстояние.

Как передает корреспондент УНИАН, 24 августа на улице Киевской, 77 на парковочной площади ТРЦ «Глобал» житомирянин Виктор Прокопенко установил именно такой рекорд.

Его зафиксировали представители «Книги рекордов Украины».

Журналистам они рассказали, что такой рекорд в Украине установлен впервые и по случаю празднования годовщины Независимости Украины.

"Установлен рекорд Украины в категории "Спорт, спецподготовка" с тяги трех пожарных автомобилей одним человеком на максимальное расстояние с применением стремянки. Автор рекорда - Виктор Прокопенко. Зафиксированы результаты : общий вес трех пожарных автомобилей 42600 кг, преодоленная дистанция - 12 м, затраченное время - 37 секунд", - говорится в дипломе, подписанном председателем наблюдательного совета Книги рекордов Украины Олег Иваненко. Этот документ организаторы мероприятия показали журналистам на подтверждение достижения.