Парад в Киеве на День Независимости 2018 (видео)

На параде представлены 250 единиц военной техники, в мероприятиях примут участие 4,5 тысячи военнослужащих.

В Киеве сегодня проходит парад по случаю Дня Независимости Украины.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил всех киевлян 24 августа прийти на парад на Крещатике по случаю Дня Независимости. На параде будут представлены 250 единиц военной техники, в мероприятиях примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Всего по Крещатику пройдут 24 парадных расчета, представляющие подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины.

В нынешнем военном параде примут участие женщины-военнослужащие Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут. В параде должны принять участие 18 иностранных делегаций.

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На военном параде также впервые прозвучит новое официальное приветствие украинских Вооруженных сил "Слава Украине! Героям слава!". Охрану порядка в День Независимости Украины 24 августа будут обеспечивать около 30 тысяч правоохранителей.

Во время парада в День Независимости впервые публично представят новый транспортный самолет Ан-178. Также ожидается презентация новых образцов вооружения и военной техники, созданных отечественным ОПК. В их числе выделяют ракетное и артиллерийское вооружение: ОТРК Сапсан, высокоточную систему залпового огня Ольха, автоматизированную систему залпового огня Верба, 155-мм САУ Богдана, модернизированные танки Т-64БВ.