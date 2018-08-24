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Парад в Киеве на День Независимости 2018 (видео)

09:58, 24 августа 2018
Общество
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Сегодня Украина празднует 27-ю годовщину независимости / фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко пригласил всех киевлян 24 августа прийти на парад на Крещатике по случаю Дня Независимости.  На параде будут представлены 250 единиц военной техники, в мероприятиях примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Всего по Крещатику пройдут 24 парадных расчета, представляющие подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины.

В нынешнем военном параде примут участие женщины-военнослужащие Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут. В параде должны принять участие 18 иностранных делегаций. 

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На военном параде также впервые прозвучит новое официальное приветствие украинских Вооруженных сил "Слава Украине! Героям слава!". Охрану порядка в День Независимости Украины 24 августа будут обеспечивать около 30 тысяч правоохранителей.

Во время парада в День Независимости впервые публично представят новый транспортный самолет Ан-178. Также  ожидается презентация новых образцов вооружения и военной техники, созданных отечественным ОПК. В их числе выделяют ракетное и артиллерийское вооружение: ОТРК Сапсан, высокоточную систему залпового огня Ольха, автоматизированную систему залпового огня Верба, 155-мм САУ Богдана, модернизированные танки Т-64БВ.

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Новость в сюжете: Празднование Дня Независимости
Теги: #Киев#парад#майдан#День независимости