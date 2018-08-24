Порошенко поздравил украинцев с Днем Независимости (видео)

"Хотя сегодня за право быть независимыми мы платим высокую цену, защищая нашу Родину от агрессора, мы – сплоченная несокрушимая нация”, - написал глава государства написал в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной Независимости.

“Свобода, Воля и Независимость никогда не давались Украине легко. И хотя сегодня за право быть независимыми мы платим высокую цену, защищая нашу Родину от агрессора, мы – сплоченная несгибаемая нация, независимая европейская держава, единая неделимая Украина, о которой веками мечтали поколения украинцев-борцов за свободу нашей страны”, - написал глава государства написал в Facebook.

Напомним, День Независимости Украины - государственный праздник, который отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР постановления и Акта провозглашения независимости Украины.

Сегодня празднование начнется с военного парада и официальных выступлений лиц органов государственной власти. В параде ко Дню Независимости примут участие представители Вооруженных сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Службы безопасности, других ведомств, а также более 20 военных оркестров. Всего Крещатиком и Майданом Независимости пройдут около четырех с половиной тысяч человек и проедет 250 единиц военной техники.