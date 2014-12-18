Савченко находится в одиночной камере и не собирается прекращать голодовку после 22 декабря

Летчица, народный депутат Украины Надежда Савченко находится в одиночной камере и не прекращает голодовку, но состояние ее здоровья немного улучшилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге ее сестра Вера Савченко.

Читайте такжеПутин рассказал, когда Россия освободит Савченко (видео)

По ее словам, сегодня уже четвертые сутки голодовки, и она “пока не собирается ее прекращать”. Как сказала Вера, насколько известно, ее сестре передали лекарства и “состояние ее якобы немножко улучшилось”.

Вера сообщила, что Надежда находится в одиночной камере и ей дают только воду. Она не исключила, что у ее сестры язва желудка, поскольку Надежда просила, чтобы ей разрешили уколы, а не таблетки, которые она уже не может принимать. “Она попросила передать лекарства в уколах, потому что таблетки ей уже прожгли желудок”, - сказала Вера.

Также Вера Савченко поблагодарила корреспондента УНИАН в Москве Романа Цымбалюка за то, что он на сегодняшней пресс-конференции президента РФ Владимира Путина спросил о Надежде и других украинских гражданах, находящихся в плену в России.

Адвокат летчицы подтвердил, что она не собирается прекращать голодовку после 22 декабря.

Об этом он написал в Twitter.

«Надежда Савченко сегодня утром заявила, что не собирается прекращать голодовку и после 22 декабря», - сообщил Фейгин.

Однако, по мнению защитника, несмотря на это, вопрос освобождения Савченко будет решаться в Кремле лично президентом РФ Владимиром Путиным.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Как утверждает российское следствие, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар», узнав координаты расположения группы российских сотрудников ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она якобы передала эти координаты боевикам, а потом именно по этим координатам был произведен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Также в России летчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

Читайте такжеРоссия удерживает в СИЗО около 30 украинских пленных - адвокат Савченко

Защита Савченко обратилась в Следственный комитет России с просьбой о прекращении уголовного дела, исходя из ее статуса военнопленной.

15 декабря Савченко, которая содержится в московском СИЗО, объявила голодовку.

17 декабря на пресс-конференции в Москве адвокат Фейгин заявил, что данные биллинга мобильного телефона украинской летчицы Савченко доказывают ее алиби и непричастность к гибели российских журналистов под Луганском.