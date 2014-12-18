В Винницу приехали ученики-переселенцы из Луганщины

Переезд состоялся согласно договоренности глав Винницкой и Луганской областных государственных администраций Анатолия Олейника и Геннадия Москаля.

Среди детей, приехавших на Винниччину, есть дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также те, у кого нет юридически оформленных документов относительно социального статуса. Представители Винницкой ОГА сообщили, что власть обеспечит все необходимое, чтобы дети чувствовали себя комфортно в новых условиях.

Читайте такжеИз Счастья Луганской области на проживание в Одессу направили 49 детейТак, для всех учащихся обеспечено проживание в общежитиях, ежедневное питание, бесплатное медицинское обслуживание, пользование учебно-производственной, культурно-спортивной, бытовой, оздоровительной базами учебных заведений. Кроме того, Винницкая областная государственная администрация предоставила каждому ребенку материальную помощь в размере 500 гривен.

Ученики будут распределены в семь профессионально-технических учебных заведений области: Барский профессиональный строительный лицей, Высшее профессиональное училище Винницы, Зозивский профессиональный аграрный лицей, Немировский профессиональный лицей, Кузьминецкий профессиональный аграрный лицей и Гниванский профессиональный лицей.