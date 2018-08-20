ВСТРЕЧАЙТЕ ЕВРОСОБАЧИЙ БОМОНД В КИЕВЕ!
Пять тысяч участников из разных стран мира почти двухсот пород собак продемонстрируют свои экстерьерные качества на выставочных рингах. Для поклонников экзотической и спортивной дрессировки пройдут показательные выступления по различным видам кинологического спорта (в том числе танцы с собаками). Молодые кинологи представят свои умения в конкурсе по Юниор-хендлингу. Также посетители смогут узнать о канистерапии для «особых» деток на традиционном Майданчике дружбы. Для самых маленьких организаторы подготовили дополнительную развлекательную программу и еще много «интересинок». Главный финальный конкурс «Bestinshow», в котором примут участие самые достойные четвероногие, определит сильнейших представителей мировой собачьей элиты.Выставочное «меню», как всегда, порадует и гурманов и широкую аудиторию любителей братьев меньших. Все это создаст приподнятое настроение каждому, кто посетит выставки в праздничные выходные.
Генеральный партнер выставок – компания «RoylCanin Украина». Информационные партнеры – журнал КСУ «ClubDogs», первый украинский сайт авторской журналистики «Фраза.ua».
Международные выставки проводит Кинологический союз Украины, Президентом которого уже много лет является Георгий Онищенко.
Вход для людей с ограниченными возможностями (нужен удостоверяющий документ) и детей до 7 лет бесплатный.
Выставки пройдут 24, 25, 26 августа в Международном выставочном центре (Броварской пр-т, 15, п-ны 2,3 ст. м. «Левобережная»)
Для массмедиа обязательно нужна аккредитация: 063607 21 02, 067796 07 44, 044 531 37 63. Сайт КСУ: http://uku.com.ua