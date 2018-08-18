Российские пограничники высадили из поезда и избили украинца

Украинские пограничники требуют от российских коллег объяснений относительно этого инцидента.

Российские пограничники отказались пропускать через границу гражданина Украины, без объяснений высадили его из поезда и избили.

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Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины, в последнее время участились случаи необоснованных и провокационных задержаний граждан Украины российскими пограничниками.

"Сегодня утром на поезде сообщением «Москва — Харьков» в пункт контроля «Харьков-пассажирский» прибыл гражданин Украины, который был избит российскими пограничниками", - говорится в сообщении.

Украинец 1977 года вчера вечером выезжал в РФ на поезде сообщением «Кривой Рог - Москва».

"По словам мужчины, при прохождении пограничного контроля в российском пункте пропуска «Долбино» он предоставил пограничникам для проверки все необходимые для пересечения границы документы, но российский пограничный наряд отказался пропускать его через границу. На вопрос гражданина объяснить причину, по которой ему отказывают в пересечении границы, ответа никто не предоставил, после чего двое российских пограничников и один человек в гражданском нашего соотечественника силой вывели из вагона поезда", - сообщает ГПС.

По данным пограничников, во время высадки российские правоохранители безосновательно применяли к мужчине меры физического воздействия, после которых он получил телесные повреждения. Также, чтобы скрыть фактическое избиение мужчины, российские пограничники удалили все видеофайлы с его мобильного телефона, на который он фиксировал их незаконные действия. Украинские пограничники вызвали карету скорой помощи, врачи которой оказали первую медицинскую помощь пострадавшему.

В связи с этим сотрудники Госпогранслужбы направили в Холодногорский отдел полиции сообщение для внесения сведений в ЕРДР, об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 125 «Умышленное легкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, Госпогранслужба направила письмо пограничному ведомству РФ с требованием предоставить информацию относительно обстоятельств задержания и возвращения гражданина Украины, а также дать оценку действиям российским пограничников.