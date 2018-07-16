В Харьковской области на границе с РФ задержали автомобиль с 14 кг наркотиков

Украинец пытался вывезти в Россию наркотики в топливном баке автомобиля.

В Харьковской области на границе с Россией задержали автомобиль, в котором нашли 14 кг наркотиков.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, ночью 16 июля в пункте пропуска «Гоптовка» при таможенном контроле автомобиля, следовавшего из Украины в Россию, на топливный бак автомобиля сработала служебная собака.

По сведениям пограничников, во время дальнейшего досмотра после демонтажа топливного бака транспортного средства было обнаружено 18 пакетов с коноплей общим весом около 10 кг и 8 пакетов с гашишем общим весом 4 кг.

При этом во время устного декларирования водитель авто, гражданин Украины, заявил об отсутствии предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины.

В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса.