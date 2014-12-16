В Киев привезли Вифлеемский огонь Мира

Вифлеемский Огонь Мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа - в Вифлееме.

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13 декабря церемония, которая проводится уже в течение 26 лет, состоялась в церкви Густава-Адольфа в Вене с участием представителей 15 стран мира. Его международный лозунг 2014 года - "Поделитесь счастьем ради мира".