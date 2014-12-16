Генштаб расследует "личные жесты" украинского офицера при встрече с боевиками

Об этом на пресс-конференции заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Виктор Муженко, сообщает телеканал 112 Украина.

"Вопросы, касающиеся личных жестов нашего офицера по отношению к боевикам, это не совсем соответствует действительности, мы не готовы вести об этом речь, потому что у нас нет полной картины и полных съемок видео, и мы не можем сейчас судить по данному офицеру. Проводится соответствующее расследование в военном порядке, думаю, что по результатам этого расследования сделаем соответствующие выводы. Вчера у меня были два военнослужащих, со 2 батальона 93 бригады, с которыми мы общались по этому вопросу. У нас есть общее понимание и давайте подождем результатов расследования", - отметил Муженко.

Ранее один из офицеров 93-й бригады украинской армии с позывным "Купол" встретился с одним из лидеров боевиков – "Моторолой" в районе донецкого аэропорта. Кроме того, на видео зафиксирован факт их рукопожатия. Эти кадры были засняты только российскими СМИ, подлинность видео пока не подтверждена.

Читайте такжеСелезнев: в аэропорту Донецка провели ротацию личного состава сил АТОСперва видео было объявлено очередным фейком, поскольку российское издание, опубликовавшее запись, известно в первую очередь благодаря неправдивым сообщениям, однако потом информацию о встрече "Купола" с "Моторолой" подтвердили журналисты и волонтеры, работающие в зоне АТО.

Как сообщало Информационное сопротивление, сам "Купол" прокомментировал встречу так:

«Мы туда ехали не обниматься и не целоваться с ними (боевиками - ред.). Поблагодарил я его только за, что он дал без единого выстрела вывести моих ребят. Моя главная задача вывести целыми своих бойцов. Хотя у меня были совсем другие чувства, мне его хотелось придушить. Я же не буду на камеру, уподобляясь террористам, вести себя вызывающе», — сказал киборг.

Также он добавил, что российский телеканал специально смонтировал видео так. Во время рукопожатия я таких слов не говорил, как это показано на видео. «Ничего подобного, ему никто не собирается прощать то, что он творил, мы еще встретимся в бою!», — сказал он.

«На видео также не показано и то, что мне в живот смотрело 20 автоматов, хотя мы договаривались что все будут без оружия. Это слово террористы не сдержали», — резюмировал «Купол».