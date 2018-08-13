Украинский священник объяснил, зачем нужна автокефалия УПЦ

По мнению протоиерея, предоставление Томоса - это потенциальная возможность начать общецерковное движение - начать соборный процесс развития Украинской Православной Церкви.

На сегодняшний день Константинополь завершает консультации со всеми православными церквями мира по украинскому вопросу.

Об этом заявил православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко, передает «Главред».

"Хотелось бы, чтобы у руководства РПЦ и УПЦ МП в случае предоставления Томоса православным украинцам, хватит мудрости, если не радоваться, то хотя бы не препятствовать", — подчеркнул он.

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По его мнению, предоставление Томоса - это потенциальная возможность начать общецерковное движение именно в этом направлении, начать соборный процесс развития Украинской Православной Церкви.

"В Православной Церкви механизмы предоставления автокефалии окончательно не урегулированы. Поэтому для принятия решения недостаточно одного желания или определенных условий, необходима еще и воля. Не стоит также недооценивать того давления и сопротивления, которое оказывает в этом вопросе Московский патриархат. Поэтому реализация этого решения может быть постепенным и поэтапным, или молниеносно быстрым", – считает протоиерей.

Он также выразил уверенность, что в сентябре будет сделан очередной шаг к провозглашению Томоса: "Но я не уверен, что этот шаг будет последним. Хотя я не против ошибиться".