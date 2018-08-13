Украинский священник объяснил, зачем нужна автокефалия УПЦ

15:43, 13 августа 2018
Общество
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Священник считает, что в сентябре будет сделан очередной шаг к провозглашению Томоса / фото УНИАН

Об этом заявил православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко, передает «Главред».

"Хотелось бы, чтобы у руководства РПЦ и УПЦ МП в случае предоставления Томоса православным украинцам, хватит мудрости, если не радоваться, то хотя бы не препятствовать", — подчеркнул он.

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По его мнению, предоставление Томоса - это потенциальная возможность начать общецерковное движение именно в этом направлении, начать соборный процесс развития Украинской Православной Церкви.

"В Православной Церкви механизмы предоставления автокефалии окончательно не урегулированы. Поэтому для принятия решения недостаточно одного желания или определенных условий, необходима еще и воля. Не стоит также недооценивать того давления и сопротивления, которое оказывает в этом вопросе Московский патриархат. Поэтому реализация этого решения может быть постепенным и поэтапным, или молниеносно быстрым", – считает протоиерей.

Он также выразил уверенность, что в сентябре будет сделан очередной шаг к провозглашению Томоса: "Но я не уверен, что этот шаг будет последним. Хотя я не против ошибиться".

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