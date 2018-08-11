В Киеве установили новый рекорд близнецов (видео)
23:35, 11 августа 2018Общество
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В столице ради нового рекорда объединили 204 пары близнецов.
В Киеве объединили сразу 204 пары близнецов / фото ТСН.ua
В столице сегодня, 11 августа, отпраздновали Международный день близнецов. Ради нового рекорда Украины в Киев съехались 204 пары двойняшек, близнецов и даже тройняшек.
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Об этом сообщает ZN.ua.
В прошлом году удалось объединить 85 пар для рекорда. Стоит отметить, что наибольшее количество двойняшек рождается на Закарпатье.
Как сообщал УНИАН, ранее Минюст озвучил самые популярные имена новорожденных детей в 2018 году. Уже несколько лет подряд среди женских имен лидируют Софии, Соломии и Анастасии. Мальчиков чаще всего называют именами Артем, Дмитрий и Александр.
Рекорд к Международному дню близнецов установили в Киеве
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