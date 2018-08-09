В украинских ВУЗах осталось 7 тысяч бюджетных мест для льготников

18 августа льготники, которые были зачислены на контракт будут переведены на свободные бюджетные места. В первую очередь - дети погибших защитников Украины.

После подтверждения абитуриентами зачисления на бюджетную форму обучения в украинских вузах осталось еще 7 тысяч свободных бюджетных мест, на которые, в первую очередь, будут переведены абитуриенты, которые имеют льготы.

Об этом заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров во время пресс-конференции в Киеве.

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Как отмечает пресс-служба министерства, он сообщил, что до 18 августа в вузах продлится перевод поступающих на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) с контракта на бюджет. По его словам, речь идет о более 7 тысячах бюджетных мест, на которые абитуриенты получили рекомендации к зачислению, однако не подтвердили желание там учиться. Шаров подчеркнул, что речь идет о переводе поступающих, имеющих предусмотренные законом льготы.

“Первая из этих категорий - это дети погибших защитников Украины. Все они должны быть переведены на бюджет. В прошлом году мы не имели никаких проблем с переводом таких поступающих. На остальные места имеют возможность быть переведены абитуриенты, которые относятся к другим льготным категориям. В первую очередь и наиболее массовая категория - лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, далее участники боевых действий и их дети, внутренне перемещенные лица”, - пояснил Шаров.

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Он также добавил, что далее при наличии мест перевести могут поступающих на специальности, которым предоставляется особая поддержка. Речь идет о подтягивании списков очередников по широкому конкурсу.

Шаров отметил, что когда процесс перевода льготников на бюджет завершится, то ожидается определенная миграция “бюджета” между вузами. Ведь, например, лица с инвалидностью и другие льготники предпочитают учебу ближе к месту проживания.

Также он рассказал, что сегодня объявят списки рекомендованных к зачислению для обучения на младшего специалиста. А уже в понедельник, 13 августа, будут известны результаты широкого конкурса магистратуры (специальности “Право” и “Международное право”).

Как сообщал УНИАН, в этом году зафиксировано наименьшее количество выпускников школ в истории Украины.