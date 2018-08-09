Из больницы Львова выписали всех детей, отравившихся в ресторане отеля

Дети, прибывшие на отдых из Шепетовки Хмельницкой области, проживали и питались в отеле «Джем» в селе Раковец.

Из Львовской областной инфекционной больницы выписали всех детей, которые 6 августа были госпитализированы с пищевым отравлением из комплекса «Джем».

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Об этом УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской областной госадминистрации.

Как отмечается в сообщении, 8 августа все пациенты в удовлетворительном состоянии выписаны из Львовской областной инфекционной больницы.

«Предварительный диагноз у семерых больных - острая кишечная инфекция, у 19 больных - пищевая токсикоинфекция. Лабораторные исследования продолжаются», - говорится в сообщении.

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области, по состоянию на 7 августа за медицинской помощью обратились 30 человек, из них - 29 детей, которые проживали и питались в гостинице «Джем» в селе Раковец Пустомытовского района.

Были госпитализированы в областную инфекционную больницу в состоянии средней тяжести 25 человек, из них - 24 ребенка. Пять детей отказались от госпитализации и находились на амбулаторном лечении.

Дети прибыли на отдых из города Шепетовка Хмельницкой области в количестве 47 человек.