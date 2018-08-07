Уберечь от ошибок: украинцы массово делятся в Сети историями о заработках

В отдельные блоки можно сгруппировать сообщения о неподходящих к обещанным условиях проживания, выплату зарплаты и другие "сюрпризы".

Историями о неудачном опыте работы за рубежом пестрят уже отдельные интернет-разделы.

Об этом сообщает "5 канал". Чтобы уберечь от своих ошибок других, люди используют все доступные источники передачи информации. Например – собственноручно снимают свои рассказы на телефоны и выкладывают для всеобщего просмотра, сообщают журналисты. И сразу приводят примеры откровений работников.

"Где-то в 1 часу ночи мы уснули вчера. И сегодня в 6 утра подъем. В 6:45 мы уже выезжаем, и опять целый день работа. Поспали 5 часов и снова на поле, работать целый день", – рассказывает украинец, работающий за рубежом.

"Друзья, я вас немножко разочарую. Снимите все розовые очки", – призывает другой гражданин Украины, добровольно сообщая в сети про реальную ситуацию на заработках.

В отдельные блоки можно сгруппировать сообщения о неподходящих к обещанным условиях проживания, выплату зарплаты и другие "сюрпризы". Адвокат Эдуард Ковтун объясняет, что обычно так происходит, потому что у трудовых мигрантов возможности для защиты своих прав – достаточно ограничены.

"Во-первых, это нелегальное положение самого мигранта, которое лишает его возможности обратиться в судебные органы в тех странах. Во-вторых, незнание языка, незнание менталитета лишает возможности понимать то, как защищать свои права", – отметил Ковтун.