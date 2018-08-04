Украинцы с начала года оформили более 3 миллионов загранпаспортов

Кроме того с начала 2018 года было оформлено около 725 тысяч ID-карт.

С начала 2018 года украинцы оформили более 3 млн биометрических загранпаспортов.

Об этом в Facebook сообщила Государственная миграционная служба Украины.

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Так, всего с начала 2018 года было оформлено около 725 тысяч ID-карт и более 3 млн загранпаспортов.

В частности, в июле было оформлено свыше 440 тысяч заграничных паспортов и около 100 тысяч ID-карт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине нет очередей на изготовление биометрических загранпаспортов.

Начиная с января 2015 года, в Украине было оформлено около 9,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу и почти 2 млн ID-карт.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина опередила Россию в рейтинге паспортов по безвизу. На сегодняшний день граждане Украины могут посетить без визы 128 стран мира, граждане России - 118.