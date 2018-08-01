Защита Рубана предлагала следствию заключить сделку о признании им вины - адвокат

В то же время, защита Рубана не пойдет на сделку со следствием на стадии судебного следствия и будет добиваться оправдательного приговора.

Защита руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого вместе с внефракционным народным депутатом Украины Надеждой Савченко подозревают в подготовке терактов и госпереворота, предлагал следствию заключить сделку о признании вины его подзащитным.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин, комментируя информацию, что Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу Савченко-Рубана.

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“Мой клиент был готов заключить сделку о признании вины. Такое заявление мы сделали, но следствие решило его проигнорировать. И буквально на следующий день сообщило нам о завершении досудебного следствия”, - сказал Рыбин.

Он также добавил, что целью этой сделки было осуществить обмен Рубана на двух украинских пленных, которые находятся в плену в ОРДЛО еще с 2014 года.

Однако главную военную прокуратуру это не заинтересовало.

Вместе с тем Рыбин добавил, что на стадии судебного следствия Рубан не будет предлагать заключить сделку со следствием, а вместо этого будет добиваться оправдательного приговора.

“В суде мы рассмотрим аргументы обвинения, но мы будем добиваться оправдательного приговора”, - сказал Рыбин.

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Он также рассказал, что с 13 августа начнет знакомиться с материалами досудебного следствия по этому делу.

В то же время адвокат добавил, что не собирается затягивать эту процедуру, максимум месяц нужен будет для ознакомления.

Также он добавил, что сообщение о завершении досудебного следствия он получил 30 июля.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и госпереворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а ночью захватить здание Верховной Рады.

Савченко и Рубан содержатся под арестом.