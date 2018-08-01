Губернатор Одесской области попросил Гройсмана остановить коррупцию в портах

В обращении к председателю правительства глава Одесского региона отметил необходимость осуществления проверки деятельности Госэкоинспекции Черного моря по поводу обоснованности ранее наложенных санкций.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов инициировал ликвидацию Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря. Глава области подписал соответствующее письмо премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Несмотря на несовершенство нормативно-правовой базы и отсутствие подзаконных актов, без регламентированных процедур, на усмотрение инспекторов Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря осуществляется отбор проб воды и проведения их анализа. Это приводит к умышленной задержке судов на длительное время, что означает уплату денежных средств в виде штрафов. А это, в свою очередь, приводит к убыткам, которые исчисляются десятками тысяч долларов США для грузовладельцев и сотнями тысяч долларов США для судовладельцев за простой», — говорится в письме.

Также в обращении к председателю правительства глава Одесского региона отметил необходимость осуществления проверки деятельности Госэкоинспекции Черного моря по поводу обоснованности ранее наложенных санкций.

«Экоинспекция отчитывается о 300 тысяч долларов, заработанных в бюджет с начала года. Это против миллионов долларов, что теряют мировые компании во время простоя в портах. Судовладельцы даже включают в договоры фрахтования специальное «украинское предостережение» (англ. Ukrainian Clause), в котором предупреждают фрахтователей, что для предотвращения задержки судна в украинском порту необходимо добавить к дисбурсментскому счету от 3 до 5 тысяч долларов», — отметил председатель Одесской ОГА Степанов.

Накануне бизнесмены и портовики сообщили руководителю региона, что экоинспекторы неправомерно останавливают судна и требуют взятку или выписывают штрафы за якобы ухудшение качества морской воды во время сброса балластной воды.

Во время совещания предприниматели привели ряд показательных случаев.

В частности, в апреле-мае 2018 года после проведения радиологического контроля груза судна «BLUE LAKE STAR» (экспорт подсолнечного масла), по информации агента, госинспекторы отказались проставлять отметки на коносаменте. А без этого документа таможня не пропускает груз. Следовательно, из-за простоя судовладелец потерял около 100 тыс.долл.США.

А в морском порту «Южный» (с 26.01.2018 по 18.02.2018) было задержано восемь судов с грузом аммиака. Экоинспекция тогда отказала в осуществлении экологического/радиологического контроля груза за нарушения, которые были допущены со стороны ОПЗ при нагрузке.

При этом, претензии к грузу или судов не были объявлены. Однако груз из порта не вышел. Ориентировочная сумма демереджа 8 судов составила около 540 тыс. долл. США.

Аналогичная ситуация произошла с судном «KINGFISHER» (груз - глина) — под нагрузкой находилось с 03.05.2018 г по 12.05.2018 г. После того экониспекция поставила штамп «ВЫВОЗ ЗАПРЕЩЕН». Простой до 13.05.2018. Демередж — 15 тыс.долл.США.

Отметим, как сообщала пресс-служба Одесской ОГА, 31 июля Максим Степанов провел совещание с участием предпринимателей, портовиков и должностных лиц Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря.