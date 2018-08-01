Губернатор Одесской области попросил Гройсмана остановить коррупцию в портах
Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов инициировал ликвидацию Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря. Глава области подписал соответствующее письмо премьер-министра Владимира Гройсмана.
«Несмотря на несовершенство нормативно-правовой базы и отсутствие подзаконных актов, без регламентированных процедур, на усмотрение инспекторов Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря осуществляется отбор проб воды и проведения их анализа. Это приводит к умышленной задержке судов на длительное время, что означает уплату денежных средств в виде штрафов. А это, в свою очередь, приводит к убыткам, которые исчисляются десятками тысяч долларов США для грузовладельцев и сотнями тысяч долларов США для судовладельцев за простой», — говорится в письме.
Также в обращении к председателю правительства глава Одесского региона отметил необходимость осуществления проверки деятельности Госэкоинспекции Черного моря по поводу обоснованности ранее наложенных санкций.
«Экоинспекция отчитывается о 300 тысяч долларов, заработанных в бюджет с начала года. Это против миллионов долларов, что теряют мировые компании во время простоя в портах. Судовладельцы даже включают в договоры фрахтования специальное «украинское предостережение» (англ. Ukrainian Clause), в котором предупреждают фрахтователей, что для предотвращения задержки судна в украинском порту необходимо добавить к дисбурсментскому счету от 3 до 5 тысяч долларов», — отметил председатель Одесской ОГА Степанов.
Накануне бизнесмены и портовики сообщили руководителю региона, что экоинспекторы неправомерно останавливают судна и требуют взятку или выписывают штрафы за якобы ухудшение качества морской воды во время сброса балластной воды.
Во время совещания предприниматели привели ряд показательных случаев.
В частности, в апреле-мае 2018 года после проведения радиологического контроля груза судна «BLUE LAKE STAR» (экспорт подсолнечного масла), по информации агента, госинспекторы отказались проставлять отметки на коносаменте. А без этого документа таможня не пропускает груз. Следовательно, из-за простоя судовладелец потерял около 100 тыс.долл.США.
А в морском порту «Южный» (с 26.01.2018 по 18.02.2018) было задержано восемь судов с грузом аммиака. Экоинспекция тогда отказала в осуществлении экологического/радиологического контроля груза за нарушения, которые были допущены со стороны ОПЗ при нагрузке.
При этом, претензии к грузу или судов не были объявлены. Однако груз из порта не вышел. Ориентировочная сумма демереджа 8 судов составила около 540 тыс. долл. США.
Аналогичная ситуация произошла с судном «KINGFISHER» (груз - глина) — под нагрузкой находилось с 03.05.2018 г по 12.05.2018 г. После того экониспекция поставила штамп «ВЫВОЗ ЗАПРЕЩЕН». Простой до 13.05.2018. Демередж — 15 тыс.долл.США.
Отметим, как сообщала пресс-служба Одесской ОГА, 31 июля Максим Степанов провел совещание с участием предпринимателей, портовиков и должностных лиц Государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря.