Украинские абитуриенты сегодня получат рекомендации на бюджет

Речь идет об абитуриентах, поступающих после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.

Украинские абитуриенты 1 августа в электронных кабинетах получат рекомендации к зачислению на бюджет в университеты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки. Речь идет об абитуриентах, поступающих после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.

У тех абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одной из заявлений появится статус «Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)». Таким абитуриентам нужно будет выполнить требования к зачислению к 18 часам 6 августа, в частности подать оригиналы документов. С их перечнем, а также другими условиями, можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в приемные комиссии.

После выполнения требований статус электронного заявления должен измениться на «Включено в приказ». В вузе издается приказ о зачислении.

Читайте такжеМинобразования: абитуриенты создавшего более 161 тысячи электронных кабинетов и подали почти миллион заявлен

Если же абитуриент не выполнит требования, то его рекомендация аннулируется, а статус электронного заявления меняется на «Исключено из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)».

У тех, кто не получит 1 августа рекомендацию на бюджет, напротив всех заявлений останется статус «Допущено к конкурсу». Такие абитуриенты автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

После зачисления на бюджет – 7 августа – будет происходить предоставление рекомендации к зачислению на контракт. В случае ее получения статус электронного заявления поступающего меняется с «Допущено к конкурсу» или «Допущено к конкурсу (обучение за средства физических и/или юридических лиц)» на «Рекомендовано к зачислению (обучение за средства физических и/или юридических лиц)».

После 7 августа также состоится перевод на вакантные места государственного, регионального заказа и на места за счет целевых льготных государственных кредитов. Он должен пройти до 18 августа.

Ранее сообщалось, что ТОП-10 специальностей, на которые в этом году подано больше всего заявленный украинских абитуриентов в высшие учебные заведения, возглавили «Филология» и «Право».