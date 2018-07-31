Ходят с сине-желтыми лентами: крымчанин рассказал об изменении отношения к Украине на полуострове

По словам крымского блогера, в сравнении с 2014-2015 гг. значительно снизилась особая напряженность относительно новостей об Украине.

Сегодня в оккупированном Крыму нет такого негативного отношения к украинской символике, как это было во время оккупации полуострова и сразу после аннексии.

Об этом в интервью изданию «Обозреватель» рассказал крымский блогер Леонид Кузьмин.

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«Сейчас уже нет такой позиции по украинской символике, что надо схватить, растерзать, уничтожить. Но все равно ее появление воспринимается негативно со стороны правоохранительных органов. Но люди уже более нейтрально реагируют на такую символику. Некоторые начали ходить с сине-желтой лентой на портфелях, и даже флажки носят», – рассказал Кузьмин.

При этом он уточняет, что в руки полицейских за украинскую символику все еще можно попасть. «И даже если протокол не составят, то какую-то беседу с человеком проведут», – отметил крымчанин.

По его словам, в сравнении с 2014-2015 гг. значительно снизилась особая напряженность относительно новостей об Украине.

«То есть люди постепенно видят, что ничего не происходит из того, что обещали в России. Жизнь продолжается так же, как и до аннексии Крыма. Ничего не изменилось, кроме флага и денег в кошельке. Особенно стало наблюдаться такое нейтрально-положительное отношение к Украине с 2016-го года, оно продолжается сейчас. Люди начинают интересоваться: "А что там?"», – сообщил Кузьмин.

Он добавил, что, однако, остается еще часть пророссийского общества, которая верит в то, что в Украине "убивают русскоязычных".