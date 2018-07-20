Трудовая миграция вредит всей Украине: эксперты объяснили, как исправить ситуацию

В этом году угроза влияния трудовой миграции на ситуацию в экономике впервые была включена в консенсус-прогноз МЭРТ.

Трудовая миграция из Украины ставит под угрозу не только ситуацию на рынке труда, но и перспективы экономического роста и даже стабильный курс национальной валюты. Украинцы, которые уезжают на заработки в страны ЕС, получают временный заработок, однако ставят под угрозу собственную страну.

Так, в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) и в отчете Национального банка Украины риск от трудовой миграции поставили с одень перечень с последствиями от разрыва сотрудничества с МВФ. Как заявил OBOZREVATEL кандидат политических наук, экономический эксперт Александр Палий, украинцы могут легко трудоустроиться в крупных городах: Одессе, Киеве, Днепре и получать столько же, как и на низкоквалифицированных работах в Польше.

В этом году угроза влияния трудовой миграции на ситуацию в экономике впервые была включена в консенсус-прогноз МЭРТ. Уже сейчас в большинстве больниц – дефицит младшего медицинского персонала. Помимо этого, работодатели жалуются на нехватку рабочих кадров. В Национальном банке также отмечают: среди основных угроз для Украины – трудовая миграция.

Согласно отчету Международной организации труда, большинство украинцев уезжает на заработки в Польшу. Там они находят низкоквалифицированную работу. Львиная часть мигрантов работает без официального трудоустройства, а, значит, теряет право на пенсию в Украине.

"В Европе не так уж и легко устроится. Сейчас в Украине работают социальные лифты, к нам приходят бизнесмены из Турции, других стран. Видят здесь перспективу. Реализовать себя в Украине можно", - отмечает Палий. При этом эксперт уверен: власти должны создать условия, которые позволят возвращаться трудовым мигрантам и легко открывать здесь собственный бизнес, миную коррупцию. "У них часто есть уже какой-то капитал. Нужна дерегуляция, чтобы они могли вернуться и успешно реализовать себя здесь", - поясняет Палий.

Чтобы решить проблему, также необходимо повышать уровень заработных плат. И украинский бизнес, отмечает эксперт, уже сейчас пытается поднимать оклады своим сотрудникам для того, чтобы конкурировать с польскими работодателями.

К слову, как пояснил эксперт в сфере зарубежного рынка труда Ярослав Мазур, для того, чтобы у украинцев пропал стимул искать работу за границей, уровень заработных плат должен достичь около 500 евро. К слову, согласно данным крупного кадрового портала, зарплаты в столице уже достигли этого уровня.