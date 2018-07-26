"Оскорбила полицейского": в Крыму оккупанты назначили 250 часов общественных работ матери украинского активиста

Также Зарема Куламетова обязана выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей как компенсацию «потерпевшему» сотруднику полиции.

«Суд» во временно оккупированном Крыму назначил 250 часов общественных работ матери активиста Гирая Куламетова – Зареме Куламетовой - за якобы оскорбление полицейского.

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Как сообщает в Facebook «Крымская солидарность», Зарема Куламетова приступила к выполнению общественных работ в Старом Крыму.

В информации отмечается, что «Кировский суд» назначил ей 250 часов обязательных общественных работ и штраф в размере 20 тысяч рублей как компенсацию «потерпевшему» сотруднику полиции.

«Суд признал Куламетову виновной в публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). По версии обвинения, женщина оскорбляла заместителя начальника полиции ОМВД России по Кировскому району Андрея Рогожина во время задержания ее сына. Правоохранители посчитали, что таким образом она угрожала жизни и здоровью Рогожина.

Сама женщина вину полностью отрицает и в суде многократно говорила о том, что её эмоциональное поведение было следствием провокационного поведения силовиков, которые увезли ее сына, не сообщив куда и с какой целью. Она боялась повторения ситуации с Ринатом Параламовым, которого несколькими месяцами ранее увезли из собственного дома и подвергли пыткам и унижению сотрудники ФСБ», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2018 г. в оккупированном Крыму прошли задержания крымскотатарских активистов Куламетова и Кемала Сеитьяева, которых обвинили в распространении "экстремистской информации" в социальных сетях.

Задержанные являются участниками серии одиночных пикетов, состоявшихся в Крыму 14 октября 2017 года против репрессий российских «правоохранительных органов», направленных на крымских татар.

«Суд» постановил арестовать Куламетова на 10 суток «за публикацию видеоролика в 2012 году», а Сеитьяева оштрафовали на 1000 рублей за сохранение песни в одной из соцсетей.