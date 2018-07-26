Украинские бизнес-ассоциации выступили в защиту «Экония» и договорились создать персональный реестр лиц, финансирующих рейдерство

Участники пресс-конференции выразили возмущение по поводу ситуации с попыткой захвата завода «Экония».

Во время пресс-конференции в информационном агентстве «Интерфакс-Украина» о попытке рейдерского захвата ООО ПИИ «Экония» представители действенных бизнес-объединений CEO Club Ukraine, Антирейдерский союз предпринимателей Украины, Союз Украинских Предпринимателей, а также Украинская Бизнес Ассоциация, приняли решение обратиться в органы власти урегулировать вопрос использования государственных регистраторов в рейдерских схемах.

Участники пресс-конференции выразили возмущение по поводу ситуации с попыткой захвата завода «Экония», договорились создать информационную платформу, на которой обмениваться информацией о недобропорядочных бизнесменах, финансирующих рейдерские заказы, и объединить усилия для преодоления явления рейдерства в будущем.

Ирина Варагаш, президент ООО ПИИ Экония: «Я очень надеюсь, что нашими совместными усилиями на примере Эконии в стране наконец начнется действенная борьба с таким явлением как рейдерская атака на украинский бизнес. А наш успешный кейс защиты своей собственности будет примером для всех - и для честного бизнеса, что попал в беду, и для рейдеров, время которых подходит к концу. Мы готовы на нашем примере борьбы показать, что, когда подключаются община, общество, бизнес, СМИ, власть - рейдеры убегают и прячутся».

Руководитель практики уголовного права и защиты бизнеса объединения Arzinger Екатерина Гупало объяснила, что в Единый государственный реестр судебных решений в электронной форме было внесено лишь «рейдерское Решение». В то же время, это Решение было отменено еще в 2007 году. В Минюст уже подана жалоба на действия регистраторов, а по обстоятельствам от 19.07.2018 зарегистрировано уголовное производство по статье 206-2 УК Украины (противоправное завладение имуществом предприятия).

По ее словам, с рейдерством можно бороться законными методами. И это уже происходит. Как известно из публичной информации, в суде первой инстанции рассматривается уголовное права по обвинению господина Анатолия Титова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (мошенничество), 4 ст. 27 ч. 5 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Президент и основатель CEO Club Ukraine Сергей Гайдайчук добавил, что в Украине, к сожалению, в последнее время развивается два тренда. «Первый - усиление беззакония, когда неизвестные могут прийти и отобрать твой бизнес. С другой стороны - анти тренд, усиление консолидации бизнеса. Бизнес понимает, поскольку в стране законам все плохо, то следует защищаться самостоятельно. Мы будем до конца отстаивать интересы бизнеса и компании Эконии. Лица, прикрывающиеся фальшивыми документами, обязательно будут наказаны».

Исполнительный директор Союза Украинской Предпринимателей Екатерина Глазкова: «Сегодня, к сожалению, на месте «Экония» может оказаться любая компания. В последние дни в СУП за помощью уже обратилось несколько предприятий с аналогичной проблемой. Это говорит о системном рейдерстве, вызванном слабым законодательством, в котором нечетко определены и прописаны требования к документам, которые подаются для регистрации права собственности и отсутствием эффективных механизмов привлечения к ответственности государственных регистраторов. Конечно, мы возмущены сложившейся ситуацией и считаем, что важно привлечь внимание органов власти, общественности к этой проблеме для обеспечения всестороннего оперативного и беспристрастного рассмотрения».

Дополнительно: 19 июля 2018 на завод «Экония» ворвалась группа лиц и заявила свои права на имущество предприятия. По требованию полиции они предоставили Выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и его обременений. Как стало известно позже, с целью захвата предприятия рейдерами с помощью регистратора были совершены незаконные регистрационные действия в Государственном реестре прав на недвижимое имущество на основании Постановления суда «Об утверждении мирового соглашения» от 11.01.2007 г.(!). между Анатолием Титовым и коллективным промышленным предприятием «Золотоношская мебельная фабрика». Это Постановление тут же было отменено Постановлением того же суда 6.04.2007 года и производство по делу было закрыто.

Компания «Экония» приобрела завод в 2008 году на абсолютно законных основаниях.

Через 11 лет Анатолий Титов незаконно зарегистрирует права на недвижимое имущество по уже отмененному Решению и передает его ООО «Кэпитал Инвест Девелопмент» (учредители Анатолий Титов, Михаил Постоловский, конечный бенефициар Ян Аронов).

Пресс-служба

ООО ПИИ «Экония»