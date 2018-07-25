Водный апокалипсис: Киев затопило после аномального ливня (фотогалерея)
22:29, 25 июля 2018Общество
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Многим киевлянам пришлось преодолевать водные преграды.
Киев приходит в себя после аномального ливня / Фото УНИАН
Сегодня, 25 июля, Киев накрыл аномальный ливень с грозой и градом. Затопило дороги и подземные переходы, в некоторых образовались даже водопады. Из-за ливней в Киеве приостановили движение трамваев и троллейбусов. Было введено оперативное положение.
Как сообщал УНИАН, ранее появилось видео разрушенного ливнем моста в Киеве, он полностью закрыт для движения.
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