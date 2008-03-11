В Полтавской области повесился 29-летний капитан милиции

В районном центре Гребинка Полтавской области найден повешенным 29-летний капитан милиции, начальник штаба Гребенковского районного отдела внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил представитель Центра связей с общественностью Главного управления МВД в Полтавской области.

По его словам, 8 марта, около 10 часов вечера в райцентре Гребинка на улице Калинина нашли повешенным 29-летнего капитана милиции начальника штаба Гребинковского райотдела.

Как установили криминалисты, милиционер ушел из жизни добровольно. Вероятной причиной такого решения в главном управлении областной милиции называют ссору капитана со своей знакомой. Прокуратура проводит проверку.

Напомним, 4 февраля 32-летний эксперт-криминалист Карловского райотдела ГУМВД в Полтавской области совершил самоубийство, повесившись. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.