"Ватный трус": скандальная украинская писательница раскритиковала Усика после его победного боя в Москве

Лариса Ницой раскритиковала Александра Усика, назвав его "слабаком" и "трусом".

Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой заявила, что боксер Александр Усик, уверенно победивший Мурата Гассиева в Москве, - "трус".

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"Для меня Усик - обычный трус. Да, он ловко машет кулаками, он является профессионалом своих кулаков, но он трус... Выйдя на этот ринг, он мог на весь мир сказать "Слава Украине!", но этого не сделал. Это же не просто лозунг. Надо иметь смелость в логове врага сказать это лозунг, но он такой смелости не имеет", - заявила она в эфире ОбозTV.

Ницой считает, для Усика выйти на бой в Москве с украинским флагом - еще не признак патриотизма.

"Украинский флаг - обычный атрибут любых соревнований, все спортсмены выходят с украинскими флагами. А вот сказать бандеровский лозунг, лозунг Майдана, лозунг всех независимых свободных украинцев в логове врага - для этого нужна смелость", - заявила она.

Также Ницой отметила, что боксер, став чемпионом, мог заявить - "свободу украинским политическим заключенным в России".

"Он этого не сделал, поскольку для этого нужна смелость. Одно дело - драться кулаками, быть профи в боях, другое дело - быть смелым мужчиной. Усик для меня трус, но не просто трус, а "вата". Когда его спрашиваешь о Крыме, он говорит "Крым - это Крым", спрашиваешь в какую церковь ходишь, а он является прихожанином Московской церкви, у него в голове "русский мир"... В*тный трус", - считает она.

Как известно, в Москве прошел финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии, в котором украинец Александр Усик побил россиянина Мурата Гассиева.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту Петру Порошенко присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины.